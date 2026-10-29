Врачи Одинцовской областной больницы объяснили, как распознать инсульт

Врачи Одинцовской областной больницы 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, напомнили о его симптомах и необходимости срочной помощи. Первые часы после появления признаков болезни имеют решающее значение для лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инсульт остается одной из главных причин смертности и инвалидизации в России. Своевременная помощь дает шанс на полное восстановление. Для тромболитической терапии «терапевтическое окно» составляет в среднем 4,5 часа с появления первых симптомов. Разрушение тромба в этот период может восстановить кровоток и спасти участки мозга, страдающие от ишемии. Каждая минута промедления означает гибель миллионов нейронов.

«Когда пациент поступает в первые часы после появления симптомов, у нас есть эффективные методы, чтобы остановить развитие инсульта и сохранить функции мозга», — подчеркнула заведующая неврологическим отделением Никольского стационара Одинцовской областной больницы Наталья Гончарова.

Признаки инсульта — нарушение речи и понимания слов, внезапная слабость в руке или ноге либо одновременно в обеих конечностях, онемение половины лица или его асимметрия. Также возможны головокружение, резкая головная боль, двоение перед глазами и потеря сознания.

Если у человека перекосило лицо, нарушилась речь или он не может поднять руку, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112. Гончарова призвала не ждать, что симптомы пройдут сами, не терять время на поиск лекарств или измерение давления. По ее словам, в Никольской больнице есть необходимое оборудование и специалисты для помощи таким пациентам.

Главный управляемый фактор риска инсульта — повышенное артериальное давление. К другим относятся нарушения липидного обмена, сахарный диабет, употребление алкоголя, курение, фибрилляция предсердий, неправильное питание и стресс. Контроль давления, диспансеризация, соблюдение назначений врача и отказ от вредных привычек помогают значительно снизить риск сосудистых катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.