Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета ТФОМС на 2027 год

На третьем заседании Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС на 2027 и на плановый период 2028–2029 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Мероприятия территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части ОМС в 2027 году будут обеспечены за счет бюджетных средств, что позволит в полном объеме реализовать право жителей Московской области на предоставление бесплатной медицинской помощи», — сообщил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он добавил, что в 2027 году планируемые расходы терпрограммы ОМС составят около 235,9 млрд рублей, или 92%, рост к уровню прошлого года — 6,5%.

По словам Голубева, из бюджета региона предусмотрен трансферт для финансового обеспечения дополнительной медпомощи — около 15,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что здравоохранение — это серьезная «магистраль», которая требует профессионального подхода. Новые поликлиники в регионе становятся полноценными медицинскими центрами.

По словам губернатора, раньше поликлиники представляли местом, где человека могут послушать, проверить уши, горло, глаза. Сегодня медучреждение должно выглядеть иначе.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

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