Воробьев: новые поликлиники в Подмосковье становятся полноценными медцентрами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что здравоохранение — это серьезная «магистраль», которая требует профессионального подхода. Так, новые поликлиники в регионе становятся полноценными медицинскими центрами.

По словам губернатора, раньше поликлиники представляли местом, где человека могут послушать, проверить уши, горло, глаза. Сегодня медучреждение должно выглядеть иначе.

«Это медицинский центр со сложным оборудованием, с возможностью сделать диагностику: УЗИ, рентген, МРТ, КТ, гастроколоноскопию, маммографию. В общем, все это обязательный, по сути, набор. Поэтому мы строим скорее уже не поликлиники, хотя они называются поликлиниками, а медицинские центры, а значит, в них работают специалисты, которые могут провести комплексное обследование», — заявил Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Он подчеркнул еще одну важную деталь — в каждом таком медицинском учреждении должны быть дневные стационары, потому что спать, есть и жить всегда приятнее дома, это очень удобно. Это нормальная человеческая реакция и запрос, который власти стараются удовлетворить.

«Поэтому в таких центрах мы открываем дневные стационары, когда ты получаешь необходимую помощь и, соответственно, вечером возвращаешься домой. Это не значит, что мы не модернизируем стационары, которые делают серьезные хирургические операции, вмешательства — это разные вещи. И тут у нас большая программа капитального ремонта», — заключил глава региона.

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