Блогер Анастасия Миронова объявила о помолвке

Миронова опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала помолвочное кольцо. На одном снимке она позирует с возлюбленным, а на другом — демонстрирует руку с украшением.

«YESSS», — подписала радостный пост Миронова, прикрепив розовое сердечко.

О романе Анастасии Мироновой и Дмитрия Масюка стало известно в начале лета. С тех пор блогер все чаще появлялась на снимках с возлюбленным, но его имя долго оставалось загадкой. Личность мужчины раскрыла журналистка Ксения Собчак.

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