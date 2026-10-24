Блогер Анастасия Миронова объявила о помолвке
Фото - © Telegram/mironovanastasiia
Топ-менеджер «Яндекса» Дмитрий Масюк сделал предложение Анастасии Мироновой. Радостной новостью блогерша поделилась с подписчиками в социальных сетях.
Миронова опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала помолвочное кольцо. На одном снимке она позирует с возлюбленным, а на другом — демонстрирует руку с украшением.
«YESSS», — подписала радостный пост Миронова, прикрепив розовое сердечко.
О романе Анастасии Мироновой и Дмитрия Масюка стало известно в начале лета. С тех пор блогер все чаще появлялась на снимках с возлюбленным, но его имя долго оставалось загадкой. Личность мужчины раскрыла журналистка Ксения Собчак.
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