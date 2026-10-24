Минобороны: 125 дронов ВСУ сбили над российскими регионами в субботу днем
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу днем перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Инциденты произошли с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Так, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее ограничение на подачу электроэнергии и воды ввели на территории Крыма из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона после атаки украинских беспилотников.
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