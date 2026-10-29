Жители Подмосковья будут получать квитанции за капремонт на Госуслугах

Жители Московской области с 1 сентября 2027 года будут получать платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт в личном кабинете на Госуслугах. Бумажная форма также останется доступной, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлдума на III заседании приняла решение о вступлении в силу с 1 сентября 2027 года закона, уточняющего порядок предоставления платежных документов для уплаты взносов на капремонт. Региональное законодательство приводят в соответствие с обновленными нормами Жилищного кодекса РФ.

Закон закрепляет обязательную доставку электронных платежных документов в личный кабинет на едином портале Госуслуг. Такой порядок предусмотрен частями 2.4–2.10 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 26.07.2026 № 271-ФЗ.

«Тема платежных документов — это всегда чувствительный вопрос для жителей, поэтому цель законопроекта — системно повысить информированность и свести к минимуму риски неполучения платежек. При этом наряду с электронным документом будет доступна и традиционная бумажная форма. Закон также сохраняет возможность получения документа в начале года сразу с расчетом взносов на весь год», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, такой подход снижает административную нагрузку и делает уплату взносов более предсказуемой для жителей.

Новые правила распространяются на все многоквартирные дома региона независимо от способа формирования фонда капремонта — на счете регионального оператора или на специальном счете дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.