МИД Китая отреагировал на извинения Мбаппе за комментарий о меме с Мао Цзэдуном

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что китайское дипведомство обратило внимание на извинения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе за оскорбительные высказывания в адрес страны, сообщает infox.ru .

Скандал начался после интервью, в котором 27-летний французский футболист назвал любимым мемом изображение со своим лицом, наложенным на портрет Мао Цзэдуна. Комментарий вызвал волну критики в китайских социальных сетях.

Мбаппе публично извинился перед народом Китая. По данным AFP, он признал, что его комментарий был неуместным и задел многих людей в Китае и китайских общинах по всему миру. Футболист опубликовал извинения на нескольких языках.

После скандального высказывания Мбаппе о Мао производитель энергетических напитков Dongpeng и молочный концерн Mengniu объявили о расторжении сотрудничества с ним. Центральное телевидение Китая временно прекратило показ матчей испанской «Ла Лиги», в которой играет Мбаппе.

Образ Мао Цзэдуна имеет в Китае большое историческое и символическое значение. Искажения и пародии на него часто воспринимаются как неуважение.

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