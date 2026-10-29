Reuters: ученые нашли за Плутоном возможную карликовую планету

За Плутоном обнаружили ледяной объект размером до 1,5 тыс. км. Это может быть ранее неизвестная карликовая планета Солнечной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Находку сделала группа ученых из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Объекту дали название 2026 ED138.

Возможная карликовая планета вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Чтобы убедиться в правильности выводов, ученые сделают еще ряд наблюдений. В частности им надо определить примерную массу объекта.

Эксперты полагают, что, вероятнее всего, 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой. Сейчас подобный статус есть у пяти объектов: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

Если информация о массе подтвердится, то объект 2026 ED138 станет одной из крупнейших известных карликовых планет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.