В Волоколамске проходит Неделя борьбы с инсультом

Неделя борьбы с инсультом проходит в Волоколамске с 26 октября по 1 ноября и приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом 29 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое занимает одно из ведущих мест среди причин смертности. Он требует незамедлительной медицинской помощи: чем быстрее пациента доставят в стационар, тем выше шансы на выживание и восстановление.

Основные факторы риска — артериальная гипертония, сахарный диабет, повышенный холестерин, курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Особое внимание профилактике следует уделять людям старше 40 лет и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Важно знать признаки инсульта: внезапная слабость или онемение в конечностях, асимметрия лица, нарушение речи, резкое ухудшение зрения, сильная головная боль. При их появлении необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как счет идет на минуты», — пояснила врач-невролог Волоколамской больницы Кира Березина.

Врач рекомендовала регулярно контролировать давление, холестерин и глюкозу крови. Отказ от курения, ограничение соли и алкоголя, физическая активность и сбалансированное питание снижают риск инсульта.

В рамках диспансеризации оценивают сердечно-сосудистый риск: измеряют давление, проводят электрокардиографию и анализ крови на холестерин и глюкозу. По результатам врач составляет индивидуальный план профилактики. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.