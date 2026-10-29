Более 1500 школьников Подмосковья познакомятся с работой коммунальных служб

Региональная акция «Первые за чистое Подмосковье 3.0» стартовала в Московской области и продлится до конца ноября. Более 1500 старшеклассников узнают, как работает жилищно-коммунальный комплекс, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция охватит 78 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Школьникам покажут специализированную технику и расскажут, как коммунальные службы готовятся к зиме и какую работу выполняют ежедневно.

Одними из первых участниками стали более 90 старшеклассников из школы № 12 Королева, школы № 2 им. Н. А. Тимофеева Бронниц, гимназии Павлово-Посадского городского округа, Шаховской гимназии и Бужаниновской школы Сергиево-Посадского городского округа. Они увидели технику для поддержания порядка и чистоты на улицах Подмосковья и узнали об особенностях работы предприятий-партнеров.

Проект знакомит молодежь с жилищно-коммунальным хозяйством и помогает формировать ответственное отношение к чистоте и порядку в регионе. Его организуют министерство образования Московской области, министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с региональным отделением «Движения Первых».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.