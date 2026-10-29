Молодогвардейцы Подмосковья отправили в ДНР 17 т гумпомощи и навестили детей в Харцызске

Особое внимание уделили подготовке к холодам. В составе груза — более 20 паллет питьевой воды, теплая одежда и обувь, продукты длительного хранения, лекарства, перевязочные материалы и предметы гигиены. Для обогрева учреждений везут генераторы, отопители и утеплитель. Собирали помощь отделения МГЕР со всего Подмосковья, а отправляли из Реутова — груз повезли местные молодогвардейцы.

«Мы подготовили все необходимое для медицинских и социальных учреждений, которые готовятся к зиме. Вместе с отделениями МГЕР Подмосковья мы везем 15 тонн воды, которую передала партия „Единая Россия“, и технику для наших военных. Для нас День добровольца — особенный. Мы ежегодно встречаем его отправкой помощи, и наши ребята участвуют в волонтерских миссиях. Нам приятно, что их труд приносит реальную пользу нашим людям», — отметила депутат Мособлдумы от «Единой России», руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Подмосковье Диана Алумянц.

Помощь ждут в четырех точках. Это пункт временного размещения в Ясиноватой, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Горловке, Республиканский онкологический центр им. проф. Г. В. Бондаря в Донецке, который недавно пострадал от массированного обстрела, и Городская больница № 25, работающая в прифронтовом районе Донецка.

«Самое ценное — когда помощь приходит по конкретным просьбам. Мы заранее передавали список — что нужно в первую очередь, что во вторую. И вот привезли именно то, о чем просили. В условиях фронта это реально спасает. Это не просто коробки, это забота, которую чувствуешь. Спасибо, что слышите нас», — отметил военнослужащий с позывным «Сервал».

Параллельно с доставкой груза молодогвардейцы из Химок работали в Харцызске — там они посетили детский социальный центр «Добрые сердца». Воспитанникам привезли игрушки, одежду и развивающие материалы. Дети устроили для гостей настоящий праздник — читали стихи, пели и танцевали вместе с родителями. После выступлений волонтеры обсудили с коллегами из ДНР поддержку семей военнослужащих и обменялись опытом работы.

Для руководителя отделения МГЕР в Химках Анастасии Подгорной эта поездка стала особенно личной — Харцызск является ее родным городом.

«Было очень приятно снова вернуться в родные места, но уже в рабочей обстановке. Помогать деткам родного края — это то, ради чего стоит работать. Кроме того, для нас важен обмен опытом с коллегами из Донецкой области: мы привезли практики, которые наработали в Подмосковье, и увидели, как выстроена работа здесь. Это бесценный опыт для обеих сторон», — отметила Анастасия Подгорная.

«Молодая Гвардия Единой России» Московской области работает на новых территориях с 2022 года. Активисты регулярно собирают и доставляют грузы. Только за 2026 год они передали около 150 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.