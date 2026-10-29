Астероид назвали в честь российского астронома-любителя Филиппа Романова

Астероид (37358) Filippromanov получил имя в честь российского астронома-любителя Филиппа Романова. Решение опубликовано 19 октября в бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза (WGSBN).

Как следует из официального бюллетеня, небесное тело ранее обозначалось как 2001 UM10. В документе отмечен вклад Романова в астрономические исследования: он самостоятельно занимается изучением космоса, открывает астероиды и переменные звезды, исследует сверхновые и новые звезды, а также кандидатов в планетарные туманности и широкие двойные звезды. Кроме того, астроном проводит фотометрические и астрометрические наблюдения, которые помогают профессиональным исследователям.

Для самого Романова решение стало неожиданностью. По его словам, он не обращался с просьбой назвать небесное тело в свою честь и не знал, что его имя предложили для рассмотрения.

«Я никогда никого и нигде не просил назвать астероид в честь меня», — рассказал астроном.

Что известно об астероиде

Астероид открыли 18 октября 2001 года. Его обнаружил астроном Уильям Ен (W. K. Y. Yeung). Объект находится в Главном поясе астероидов — между орбитами Марса и Юпитера — и совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 3,67 года.

По оценке, приведенной в публикации Science Mail, диаметр небесного тела может составлять от 2 до 5 километров.

Чем известен астроном-любитель Филипп Романов

Филипп Романов родился в 1997 году и занимается астрономией самостоятельно, без профильного образования. Ранее он жил в наукограде Королеве и учился там в колледже.

В официальной характеристике Международного астрономического союза отмечены его открытия и наблюдения, которые вносят вклад в профессиональные исследования. По словам Романова, присвоение астероиду его имени стало для него неожиданным международным признанием работы в области астрономии.

Согласно данным, приведенным в Science Mail со ссылкой на профильные ресурсы, собственные имена получили 26 605 малых планет из более чем 1,5 миллиона обнаруженных.