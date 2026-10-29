В Подмосковье компенсацию за детский сад оформили онлайн более 26 тыс раз

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 26 тыс. раз воспользовались электронной услугой по оформлению компенсации платы за детский сад. Заявление подают один раз при записи ребенка, затем выплату продлевают автоматически, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компенсацию платы за детский сад предоставляют с учетом критериев нуждаемости. Для многодетных семей она составляет 70% на каждого ребенка. Семьям, получающим ежемесячное пособие по статье 20.16 Закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», компенсируют 20% платы на первого ребенка и 50% — на второго.

Услуга «Выплата компенсации части родительской платы» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Заявление может подать один из родителей или законных представителей ребенка, посещающего подмосковный детский сад. Заявитель должен оплатить услуги по присмотру и уходу за ребенком.

Умный сервис автоматически заполняет сведения о ребенке из личного кабинета родителя на портале госуслуг, если эти данные есть. Искусственный интеллект проверяет прикрепленные файлы, в том числе справку с места учебы ребенка и согласие на обработку персональных данных. Сервис выявляет некорректно загруженные документы, позволяя исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.