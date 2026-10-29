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В лесах Подмосковья не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 28 октября не зарегистрировали. На 29–31 октября во всем регионе прогнозируют III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

28 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали. С 29 по 31 октября на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности.

29 октября и в ближайшие дни температура днем составит от +7 до +12 °C, ночью — от −3 до +7 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

По народной примете, если листья пожелтели, но почти не опадают, морозы наступят нескоро.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.