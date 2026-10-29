Россиянка на 7 месяце беременности заразилась опасным вирусом на Мальдивах

Беременная россиянка попала в больницу с лихорадкой Западного Нила, которой она заразилась на Мальдивах после укуса комара, сообщает Mash .

У 32-летней россиянки, которая находится на седьмом месяце беременности, на отдыхе начались сильнейшие головные боли и боли в спине. Они появились после укуса комара.

В моменте температура поднялась до 39 градусов, девушку госпитализировали. Туристке пришлось провести в больнице три дня. Медики подтвердили вирусную инфекцию.

Лихорадка Западного Нила поражает нервную систему и может вызвать менингит или энцефалит — воспаление оболочек либо самого головного мозга. Также у заболевших могут появляться судороги и нарушения сознания.

Вирус опасен тем, что может передаться от матери плоду. В тяжелых случаях это может привести к к поражению головного мозга будущего малыша и нарушению развития органов зрения.

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