В школах паллиативного пациента Подмосковья обучились более 2 тыс человек

Более 2 тыс. человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Московской области за все время их работы, из них порядка 750 — с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Школы паллиативного пациента в Подмосковье работают для социальных работников и родственников людей, нуждающихся в паллиативном медицинском уходе. Врачи паллиативной помощи, психологи и специалисты смежных направлений объясняют, как ухаживать за пациентами и создавать комфортные условия дома.

«С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли порядка 750 человек, а за все время работы — более 2 тыс. Первая такая школа открылась в 2024 году, сегодня в регионе работают уже 42. В ходе занятий слушатели осваивают практические приемы ухода за пациентами с тяжелыми заболеваниями — от гигиенических процедур до выявления тревожных признаков. Это позволяет улучшить состояние больных и создать для них более безопасные условия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Адреса школ, расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи https://palliative.zdrav.mosreg.ru/, сайтах больниц и в соцсетях. Обучение бесплатное, предварительная запись не требуется.

Вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно задать по единому круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.