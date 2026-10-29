Прах умершего от рака актера Романа Попова развеяли над Черным морем

Родные и близкие актера Романа Попова развеяли его прах над Черным морем. Это было одно из последних желаний покойного.

Кадры с церемонии прощания опубликовала в соцсетях художник Ольга Торопова, которая дружила с актером. Она рассказала, что прах Романа Попова был развеян на мысе в Сочи.

«Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — сказала Ольга.

Вместе с прахом по ветру пустили лепестки роз. Затем участники церемонии устроились на берегу, вспоминали об актере и пели песни у костра.

Часть праха Попова ранее захоронили на кладбище в Москве.

Роман Попов умер 28 октября 2025 года после тяжелой борьбы с рецидивом рака мозга. Ему было 40 лет.

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