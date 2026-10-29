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Стал известен режим работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в ноябре

Каждый будний день мобильный офис МосОблЕИРЦ выезжает в города и поселки Подмосковья, чтобы жители могли проконсультироваться, передать показания счетчиков получить справки и копии квитанций, оплатить счета за ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.

В ноябре передвижной офис посетит 12 округов по графику:

3 ноября: Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 18А (около здания МФЦ), с 10:00 до 15:00;

5 ноября: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10:00 до 15:00;

6 ноября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10:00 до 15:00;

9 ноября: Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 18А (около здания МФЦ), с 10:00 до 15:00;

10 ноября: Домодедово, ул. Лунная, д. 1, с 9:30 до 16:00;

11 ноября: Сергиево-Посадский, п. Загорские Дали, д. 7А, с 10:30 до 15:00;

12 ноября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), с 10:00 до 15:00;

13 ноября: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9:30 до 16:30;

16 ноября: Истра, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д. 1, с 10:30 до 15:00;

17 ноября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание Администрации), с 10:30 до 15:00;

18 ноября: Красногорск, п. Архангельское, д. 17А (парковка около КЦ), с 10:00 до 15:30;

19 ноября: Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:00 до 15:00;

20 ноября: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9:30 до 16:00;

23 ноября: Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25, с 9:30 до 16:00;

24 ноября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 9:30 до 16:00;

25 ноября: Истра, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д. 1, с 10:30 до 15:00;

26 ноября: Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 5, с 9:30 до 16:00;

27 ноября: г. Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.