Похороны Миши Маваши перенесли на сутки по соображениям безопасности
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Рэпера Мишу Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц — ред.) похоронят 29 октября. Траурную церемонию перенесли на сутки по соображениям безопасности, сообщает Mash.
Ранее заявлялось, что похороны рэпера пройдут в Воронеже 28 октября. Однако было принято решение перенести их на один день из-за угроз близким артиста.
Отмечается, что проститься с Маваши хотят тысячи поклонников. Поэтому семья принимает дополнительные меры безопасности.
Рэпера похоронят не на Центральном кладбище, как заявлялось ранее, а в другом месте — варианты меняли несколько раз. Время начала траурной церемонии все еще не разглашается. Родные хотят провести тихое прощание без толпы фанатов.
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