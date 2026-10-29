USD
Доллар США
80,87
0.42 %
EUR
Евро
90,17
0.08 %
CNY
Китайский Юань
12,08
0.12 %
GBP
Фунт стерлингов
107,66
0.16 %

Похороны Миши Маваши перенесли на сутки по соображениям безопасности

Культура

Фото - © Медиасток.рф

Рэпера Мишу Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц — ред.) похоронят 29 октября. Траурную церемонию перенесли на сутки по соображениям безопасности, сообщает Mash.

Ранее заявлялось, что похороны рэпера пройдут в Воронеже 28 октября. Однако было принято решение перенести их на один день из-за угроз близким артиста.

Отмечается, что проститься с Маваши хотят тысячи поклонников. Поэтому семья принимает дополнительные меры безопасности.

Рэпера похоронят не на Центральном кладбище, как заявлялось ранее, а в другом месте — варианты меняли несколько раз. Время начала траурной церемонии все еще не разглашается. Родные хотят провести тихое прощание без толпы фанатов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.