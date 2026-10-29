Похороны Миши Маваши перенесли на сутки по соображениям безопасности

Ранее заявлялось, что похороны рэпера пройдут в Воронеже 28 октября. Однако было принято решение перенести их на один день из-за угроз близким артиста.

Отмечается, что проститься с Маваши хотят тысячи поклонников. Поэтому семья принимает дополнительные меры безопасности.

Рэпера похоронят не на Центральном кладбище, как заявлялось ранее, а в другом месте — варианты меняли несколько раз. Время начала траурной церемонии все еще не разглашается. Родные хотят провести тихое прощание без толпы фанатов.

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