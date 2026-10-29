«Ты это заслужила»: ребенок математика-убийцы был зачат при изнасиловании

Математик, обвиняемый в убийстве малыша и его бабушки в Санкт-Петербурге, изнасиловал сожительницу. От этой связи и был зачат их ребенок, с которым мужчина расправился, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

В Северной столице проходит заседание об избрании меры пресечения обвиняемому в двойном убийстве и покушении на убийство, которое произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Мужчина признал свою вину.

В показаниях выжившая потерпевшая, которую подозреваемый также пытался убить, назвала сожителя «жестоким, циничным и эгоистичным». Он не хотел звать ее замуж и знакомить с родителями. Также, по ее словам, их общий ребенок был зачат путем сексуального насилия.

«Ты это заслужила», — сказал мужчина потерпевшей.

После расправы с ребенком и его бабушкой обвиняемый пил водку и закусывал черной скумбрией. Мужчина думал над тем, чтобы сжечь трупы.

Следователь настаивает на том, чтобы отправить фигуранта под стражу, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и ранее пытался скрыться от следствия.

Жуткое убийство произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Поздно вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — труп двухлетнего ребенка. Им нанесли удары тупым предметом в область головы.

По данным СМИ, мужчина работал учителем математики в школе, а его сожительница преподавала там историю и обществознание.

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