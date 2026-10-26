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Тело малыша спрятал в холодильник: петербуржец убил женщину и 2-летнего ребенка

Происшествия

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло двойное убийство. От рук злоумышленника погибли пожилая женщина и 2-летний ребенок, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно известно, что все случилось в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь.

Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — тело погибшего малыша.

По предварительной информации, к расправе может быть причастен сожитель петербурженки. Когда она вернулась домой, мужчина попытался напасть и на нее, однако женщине удалось вырваться и убежать. Подозреваемого в двойном убийстве в настоящее время разыскивают.

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