От тренера до учителя: что известно о подозреваемом в убийстве ребенка и бабушки

Мужчина, подозреваемый в нападении на сожительницу и убийстве ее матери и двухлетнего мальчика в Санкт-Петербурге, оказался тренером по плаванию, который переучился на преподавателя математики, сообщает ТАСС .

В 2016 году мужчина окончил магистратуру Национального университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта как тренер по плаванию. В 2023 году он прошел профессиональную переподготовку, получив квалификацию учителя математики.

В марте 2026 года педагог получил высшую категорию.

Предполагается, что мужчина был отцом убитого малыша. Фигурант находится в розыске.

Жуткое убийство произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — тело двухлетнего ребенка.

Пострадавшая, сумевшая выжить, работала в одной школе вместе с сожителем, который подозревается в нападении. Она преподавала там историю и обществознание, а он — математику.

По данным СМИ, подозреваемый после убийства ребенка и бабушки оставил записку. В ней он отметил, что что не хотел сидеть с сыном, отцом которого мог быть другой мужчина.

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