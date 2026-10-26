Малыша и пожилую женщину в Петербурге мог убить учитель математики

По подозрению в убийстве двухлетнего ребенка и пожилой женщины в Санкт-Петербурге разыскивают, предварительно, 40-летнего учителя математики, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Мужчина работал в одной из школ города. Он сожительствовал с женщиной, которая преподавала там же историю и обществознание. 25 октября она вернулась домой и обнаружила тела своей пожилой матери и двухлетнего ребенка. Мужчина напал и на нее саму, но педагог смогла спастись.

Погибшая мать женщины преподавала английский язык в Курганской области.

Жуткое убийство произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — тело двухлетнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего; покушении на убийство двух и более лиц. Прокуратура контролирует ход расследования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.