Не хотел сидеть с ребенком: возможный убийца мог покончить с собой в Петербурге

Предполагаемый убийца 2-летнего ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге оставил в квартире на улице Комиссара Грушко записку. В письме мужчина хаотично изложил мотив двойного убийства, отметив, что не хотел сидеть с сыном, отцом которого мог быть другой мужчина, сообщает «Фонтанка» .

По данным издания, предполагаемый убийца выразил недовольство тем, что 32-летняя сожительница заставляет его проводить выходные с ребенком, пока сама якобы отдыхала. Кроме того, в записке он отметил, что сомневается в своем отцовстве. Он предполагал, что отцом мальчика на самом деле является не он, а кто-то другой.

Из текста записки можно сделать вывод, что, скорее всего, мужчина свел счеты и с собственной жизнью. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца спрятал тело ребенка в холодильник. Труп его бабушки нашли в квартире, а матери малыша удалось вырваться из рук мужчины, сбежать и позвать на помощь.

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