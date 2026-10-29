Рэпера Мишу Маваши похоронили на юго-западном кладбище Воронежа

Бывшего ЗОЖ-рэпера Мишу Маваши похоронили на юго-западном кладбище в Воронеже. Церемонию изначально планировали провести в условиях строгой секретности, однако проститься с артистом пришли более 100 человек, сообщает SHOT .

Перед входом на территорию кладбища дежурила охрана, были установлены рамки металлодетекторов, вокруг работали кинологи с собаками. Проститься с артистом и общественником пришли более 100 человек.

Юго-западное кладбище известно и другими известными жителями города: там похоронены басист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин, экс-футболист «Факела» Александр Минаев, поэт Алексей Прасолов и другие.

Похороны прошли на пятый день после гибели рэпера. Изначально его планировали похоронить 28 октября, но в итоге церемонию перенесли на сутки. Тело 41-летнего Миши Маваши с огнестрельным ранением нашли 25 октября в его доме в Воронеже. Известность он получил в 2010-х годах, когда начал активно продвигать ЗОЖ-рэп.

Кем был Миша Маваши и что известно о его личной жизни, читайте в большом материале РИАМО.

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