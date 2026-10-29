Психолог связала желание переехать в другой город с родительской гиперопекой

Желание переехать в другой город или страну может быть попыткой защитить личные границы от родительского контроля, рассказала психолог Екатерина Булгакова, сообщает RT .

Гиперопека чаще связана не с любовью, а с тревогой родителей и стремлением контролировать ребенка, пояснила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, желание уехать может стать здоровой реакцией на систематическое нарушение границ дома, а не проявлением неблагодарности.

Даже во взрослом возрасте человек может испытывать тревогу из-за звонка матери, отметила специалист.

«Потому что для него это не безобидное „Как дела?“. Это устойчивый сигнал опасности. Мозг считывает звонок как начало непрошеной критики, обесценивания или манипуляции чувством вины», — объяснила Булгакова.

По словам психолога, тело реагирует стрессом на угрозу личным границам. При этом переезд не всегда освобождает от эмоциональной зависимости: очный контроль может смениться дистанционным. Настоящее отделение от родителей начинается с права отказывать без разрушительного чувства вины. Однако для многих физическая дистанция становится необходимым первым шагом.

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