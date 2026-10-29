В Дмитрове готовность капремонта детсада гимназии «Логос» превысила 75%

Капитальный ремонт дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос» на Кропоткинской улице готов более чем на 75%. Открыть обновленное здание планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают капитальный ремонт здания дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос» площадью более 1900 кв. м. Работы финансируют из бюджета в рамках государственной программы Московской области.

«Строителями выполняются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В детском саду обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновят фасад здания и благоустроят прилегающую территорию.

Общая готовность капремонта превышает 75%. Открытие обновленного детского сада запланировано на IV квартал 2026 года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.