Психотерапевт Вилков назвал возможные причины бессонницы

Бессонница может указывать на тревожное расстройство, депрессию и другие заболевания. О возможных причинах нарушений сна рассказал психотерапевт Алексей Вилков, сообщает RT .

По словам специалиста, длительная тревога и беспокойство мешают засыпать. При депрессии человек может испытывать трудности с засыпанием, часто просыпаться ночью или рано утром без возможности уснуть снова.

При биполярном аффективном расстройстве с признаками гипомании потребность во сне, напротив, может исчезать. Этому сопутствуют эйфория, повышенная активность и чрезмерно высокое настроение. Отсутствие сна истощает человека и нарушает его поведение, пояснил врач.

Нарушения сна также могут сопровождать заболевания головного мозга. В таком случае нужна диагностика у невролога. У пожилых людей важно исключить деменцию, отметил Вилков.

Для профилактики врач посоветовал ложиться в одно и то же время, спать минимум шесть-семь часов и ограничить использование гаджетов перед сном.

«И заниматься саморегуляцией, чтобы эффективно снимать тревожность и стресс с помощью техник расслабления, йоги, медитации», — заключил Вилков.

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