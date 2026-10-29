В Подмосковье выявили незаконный шиномонтаж на 558 участках

Инспекторы муниципального земельного контроля с начала 2026 года выявили в Подмосковье 558 случаев обслуживания автомобилей на участках, не предназначенных для такой деятельности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По данным первого заместителя министра имущественных отношений Московской области Геннадия Герасимова, 119 нелегальных точек шиномонтажа полностью закрыли. Еще 129 владельцев изменили вид разрешенного использования земли, чтобы работать законно.

По числу принудительно закрытых объектов лидируют Солнечногорск — 13 демонтированных точек, Щелково и Ступино — по семь. Больше всего собственников узаконили деятельность в Орехово-Зуеве — 10, Щелкове — девять и Ступине — восемь.

Сначала собственнику направляют требование устранить нарушение. Одновременно сведения о фактическом использовании участка передают в центр кадастровой оценки. Это влечет увеличение кадастровой стоимости земли и земельного налога. Если владелец не устраняет нарушение, власти обращаются в суд. Итогом может стать принудительный демонтаж незаконных строений.

Так, в Котельниках собственник организовал коммерческий автосервис на земле, предназначенной для объектов бытового обслуживания. Инспекторы выдали предписание, уведомили центр кадастровой оценки о необходимости повысить кадастровую стоимость участка и начали готовить документы для суда. После этого правообладатель добровольно изменил вид разрешенного использования земли на «Объекты дорожного сервиса».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.