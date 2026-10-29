В Наро-Фоминском округе строят малоэтажный жилой комплекс «Март Парк»

Строительство жилого комплекса «Март Парк» началось в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского округа. Первые очереди планируют ввести в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории проверили ход строительства «Март Парка». Работники «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» оценили качество каменных, армокаменных, сборных железобетонных и бетонных конструкций.

Проект комплексной малоэтажной застройки комфорт-класса рассчитан на проживание более 1100 семей. Территория комплекса занимает 32,4 га, общая площадь застройки — около 136 тыс. кв. м. Здесь возведут два трехэтажных многоквартирных дома и 106 трехэтажных таунхаусов в скандинавском стиле.

Суммарная площадь многоквартирных домов, один из которых обозначен как позиция № 1, составит около 12 тыс. кв. м. В них разместят 155 квартир различных планировок, в таунхаусах — 889 квартир.

Проект предусматривает школу на 350 мест, детский сад на 170 мест, торговый центр и многофункциональное здание. Жителям будут доступны бесплатный крытый тренажерный зал и детская комната. Во дворах обустроят зеленые зоны, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки для семей с детьми и пожилых людей.

Объекты планируют вводить поэтапно: первые очереди — в IV квартале 2026 года. Полностью завершить проект намерены к IV кварталу 2027 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.