Математика, убившего ребенка и его бабушку в Петербурге, арестовали

Мужчине, обвиняемому в убийстве малыша и его бабушки в Санкт-Петербурге, избрали меру пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фигуранта заключили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 25 декабря. Обвиняемый не возражал против избранной ему меры пресечения

Следствие настаивало на аресте мужчины, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и ранее пытался скрыться от следствия.

По версии правоохранителей, в ночь на 26 октября фигурант, находясь в квартире дома по улице Комиссара Грушко, убил двухлетнего ребенка и его бабушку, а также попытался расправиться с матерью малыша, своей сожительницей. Он также думал над тем, чтобы сжечь трупы.

По данным СМИ, мужчина работал учителем математики в школе, а его возлюбленная преподавала там историю и обществознание.

Ранее выжившая сожительница мужчины заявила, что их общий ребенок, с которым расправился обвиняемый, был зачат путем сексуального насилия.

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