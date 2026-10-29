сегодня в 13:16

Мэрия Екатеринбурга закупила наборы с настойками за полмиллиона рублей

Мэрия Екатеринбурга потратила около полумиллиона рублей из бюджета на наборы для настоек, которые и. о. мэра Рустам Галямов планирует подарить чиновникам на Новый год, сообщает Ural Mash .

Власти заказали 150 комплектов под названием «Екатеринбург настаивает». В каждом — золотая воронка, бутылка объемом 700 мл с дубовой щепой, сушеной вишней и набором специй, а также два рифленых бокала.

В мэрии подтвердили журналистам, что закупка действительно была. Другие детали раскрывать не стали.

Галямов вручит наборы коллегам-чиновникам и гостям из других стран к новогодним праздникам.

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