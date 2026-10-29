USD
Доллар США
80,87
0.42 %
EUR
Евро
90,17
0.08 %
CNY
Китайский Юань
12,08
0.12 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,02
0.42 %

Врач-невролог Маматов назвал 7 причин упадка сил

Здравоохранение
Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов перечислил факторы, которые снижают уровень энергии: от недосыпа и обезвоживания до игнорирования проблем со здоровьем, сообщает RT.

По словам специалиста, хронический недосып мешает поддерживать внимание, работоспособность и эмоциональную устойчивость. Недостаток жидкости может вызывать усталость, головную боль и головокружение. Длительные перерывы между приемами пищи и несбалансированный рацион также ухудшают самочувствие.

Постоянный стресс мешает расслабиться и восстановить силы, а длительное сидение без перерывов усиливает вялость. Маматов рекомендовал посильную регулярную активность: даже полчаса движения в день помогают поддерживать организм в тонусе.

«Алкоголь способен ухудшать качество сна, а кофеин, особенно во второй половине дня, — мешать засыпанию. Попытка компенсировать недосып очередной чашкой кофе иногда лишь поддерживает замкнутый круг», — рассказал врач.

Седьмой фактор — игнорирование проблем со здоровьем. Маматов пояснил, что усталость может сопровождать железодефицитную анемию, нарушения функции щитовидной железы, сахарный диабет и апноэ сна. По одному симптому определить причину невозможно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.