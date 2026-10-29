Врач-невролог Маматов назвал 7 причин упадка сил

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Невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов перечислил факторы, которые снижают уровень энергии: от недосыпа и обезвоживания до игнорирования проблем со здоровьем, сообщает RT .

По словам специалиста, хронический недосып мешает поддерживать внимание, работоспособность и эмоциональную устойчивость. Недостаток жидкости может вызывать усталость, головную боль и головокружение. Длительные перерывы между приемами пищи и несбалансированный рацион также ухудшают самочувствие.

Постоянный стресс мешает расслабиться и восстановить силы, а длительное сидение без перерывов усиливает вялость. Маматов рекомендовал посильную регулярную активность: даже полчаса движения в день помогают поддерживать организм в тонусе.

«Алкоголь способен ухудшать качество сна, а кофеин, особенно во второй половине дня, — мешать засыпанию. Попытка компенсировать недосып очередной чашкой кофе иногда лишь поддерживает замкнутый круг», — рассказал врач.

Седьмой фактор — игнорирование проблем со здоровьем. Маматов пояснил, что усталость может сопровождать железодефицитную анемию, нарушения функции щитовидной железы, сахарный диабет и апноэ сна. По одному симптому определить причину невозможно.

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