В Нижнем Тагиле мужчина погиб после конфликта в кафе

В ночь с 24 на 25 октября в поселке Северный в Нижнем Тагиле погиб 45-летний мужчина. По словам очевидцев, на него напали после ссоры в кафе «Ласточка», сообщает tagilcity.ru .

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли за заводом «Планта». О происшествии сообщили в интернет-сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По свидетельствам очевидцев, мужчина отдыхал с молодыми людьми в кафе «Ласточка» на улице Щорса, 7А. После употребления алкоголя между ними возникла ссора, переросшая в драку. Присутствовавшие разняли участников. Позже, когда мужчина пошел домой, компания, по словам свидетелей, вновь напала на него уже за пределами заведения.

Очевидцы сообщили о тяжелой черепно-мозговой травме и колотом ранении, предположительно нанесенном ножом или отверткой. Один из свидетелей рассказал, что видел торчащую рукоятку предмета. Официального подтверждения этих сведений на момент публикации не было.

Полицейские работали на месте происшествия и по горячим следам задержали молодых людей. Их причастность к нападению проверяется. Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области и региональное управление МВД на момент публикации не комментировали случившееся.

У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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