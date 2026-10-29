Бюджет Ленобласти в 2025 году впервые превысил 300 млрд рублей

Бюджет Ленинградской области по итогам 2025 года впервые превысил 300 млрд рублей. За последние пять лет инвестиции в регионе выросли в 2,6 раза и достигли 1,6 трлн рублей. Такие данные привело региональное правительство, сообщает АБН24 .

При этом индекс промышленного производства в 2025 году снизился впервые с 2022 года и пока не вернулся к росту. В правительстве связали спад с нефтепереработкой: ключевые мощности сейчас находятся на внеплановом ремонте.

Губернатор Александр Дрозденко также сообщил о снижении строительного спроса в Ленобласти. Это ведет к сокращению производства стройматериалов.

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