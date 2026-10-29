Врач-невролог Рассказчикова предупредила, что инсульт бывает и у детей

Инсульт может произойти даже в раннем возрасте. Родители не всегда распознают симптомы, что задерживает обращение за помощью, сообщает RT .

Невролог нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Рассказчикова пояснила, что у детей инсульт встречается реже, чем у взрослых. Среди факторов риска — пороки сердца, аномалии сосудов, нарушения свертывания крови, генетические заболевания, инфекции и травмы.

«Насторожить должны следующие симптомы: слабость или онемение руки, ноги, особенно с одной стороны тела, внезапная асимметрия лица, перекос улыбки, нарушение речи или понимания обращенных слов, резкое ухудшение равновесия, координации, затруднение ходьбы, внезапное двоение в глазах или потеря зрения, необычная сильная головная боль, особенно с рвотой, судорожный приступ, особенно впервые возникший, внезапная выраженная сонливость, спутанность или потеря сознания», — рассказала врач.

У младенцев первым признаком иногда становится судорожный приступ. При подозрении на инсульт ребенку требуется экстренное обследование в стационаре и томография мозга. Лечение зависит от типа инсульта: врачи могут применять препараты для растворения тромба или хирургическое вмешательство. Реабилитацию начинают в стационаре, как только позволяет состояние ребенка.

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