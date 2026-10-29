Пьяный муж-психопат пытался убить жену в Сибири, отравив ее газом

По версии следствия, инцидент произошел ночью 10 августа. Мужчина, находясь под воздействием алкоголя, присоединил шланг к газовой трубе и протянул его в спальную комнату к изголовью кровати, где спала его супруга. После этого он открыл газ, чтобы насмерть отравить жену.

К счастью, довести начатое до конца он не смог — женщина проснулась и выбралась из дома на улицу, после чего обратилась за помощью к медикам. Известно, что до этого мужчина в июле и августе неоднократно угрожал жене убийством, демонстрируя ей нож, пытался ее задушить, распылял рядом с ней баллон с газом.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу, которая установила у него наличие психического заболевания. Прокуратура направила уголовное дело против неадеквата в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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