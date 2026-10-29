Жителям Подмосковья напомнили, как вызвать врача на дом через чат-бот

Жители Московской области могут вызвать врача на дом без звонка через чат-бот «Денис: Медицина Подмосковья» в MAX, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления вызова нужно перейти в чат-бот «Денис: Медицина Подмосковья» по ссылке в MAX или найти его по названию в поиске мессенджера.

Затем необходимо дать согласие на обработку персональных данных и выбрать действие «Вызов врача на дом». Потребуется указать номер телефона, серию и номер полиса, дату рождения. Система проверит наличие прикрепления к поликлинике в Подмосковье и оформит вызов.

В сентябре и октябре 2026 года жители Московской области вызвали врача через чат-бот 2,7 тыс. раз. Это самая популярная тема запросов.

Помощник также позволяет записаться на прием к врачу, вакцинацию или телемедицинскую консультацию, продлить электронный рецепт, закрыть больничный и воспользоваться другими возможностями.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.