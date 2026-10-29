В Раменском хирурги удалили из ладони подростка осколок, пробывший там два месяца

Хирурги Раменской больницы извлекли из ладони подростка осколок зеркала длиной около 2 см, который находился там два месяца. После операции подвижность кисти полностью восстановилась, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток обратился в Раменскую больницу с незаживающей раной на ладони, отеком кисти и резкой болью при попытке сжать кулак. За два месяца до этого он порезался, разбирая осколки разбитого зеркала. Пациент самостоятельно промыл рану, остановил кровотечение и наложил повязку. Спустя месяц при некоторых движениях кисти появилась острая боль.

УЗИ мягких тканей в детском хирургическом отделении выявило осколок длиной около 2 см. Из-за его крупных размеров, близости к сосудисто-нервным пучкам и сухожилиям, а также выраженного воспаления врачи решили провести операцию.

«Вокруг инородного тела уже сформировалась капсула. Она периодически воспалялась и ограничивала движение пальцев. Через небольшой разрез мы аккуратно извлекли крупный осколок. Все манипуляции проводились предельно осторожно, чтобы не повредить сосуды и сухожилия сгибателей кисти», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

По словам хирурга, удаление осколка было необходимо для предотвращения необратимых последствий. Уже на следующий день подростка выписали в удовлетворительном состоянии. Подвижность кисти полностью восстановилась.

Врачи напоминают, что при серьезных порезах следует сразу обращаться за медицинской помощью: своевременное лечение снижает риск осложнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.