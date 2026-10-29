Мособлгаз строит газопроводы в 67 населенных пунктах

Мособлгаз ведет работы по президентскому проекту социальной газификации в 67 населенных пунктах Московской области. С начала года компания построила 440 километров газопроводов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мособлгаз строит газораспределительные сети в деревне Головеньки Наро-Фоминского округа, Высоковске и деревне Вьюхово округа Клин, деревне Гончары округа Солнечногорск, Павловском Посаде и других населенных пунктах. Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение сетей до границ участков в населенных пунктах, включенных в программу.

«Более 3 тысяч населенных пунктов Подмосковья сегодня газифицированы. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. С начала этого года 10 тысяч подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах. Работа по социальной газификации продолжается, проект бессрочный», — сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявку через интерактивную карту газификации. После этого можно онлайн отслеживать статусы подключения и подписывать документы. «Газовый маршрут» включает три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа. В каждом блоке выделены этапы, статусы которых обновляются автоматически.

Дополнительные меры поддержки предусматривают бесплатное строительство сетей внутри участка и компенсацию затрат на газовое оборудование до 80 тыс. рублей.

Для получения льготы населенный пункт должен быть газифицирован и находиться в Подмосковье, а подключение — быть первичным по программе социальной газификации. Заявитель должен владеть домом и быть зарегистрирован в нем. Этот дом должен быть единственным жилым объектом в его собственности.

Заявку на льготную газификацию можно подать только через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.