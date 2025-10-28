Умер звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов

В середине августа супруга Попова сообщила в соцсетях о рецидиве рака мозга. По ее словам, болезнь вернулась спустя семь лет после начала лечения, Роман почти полностью потерял зрение. Попов старался сохранять позитивный настрой, шутить и делиться историями, несмотря на тяжелое состояние. Сегодня его не стало.

Роман Попов получил широкую известность благодаря роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», а также участию в телешоу «Comedy-Баттл». Также комик являлся резидентом Comedy Club в составе дуэта «20:14».

Ранее актер Роман Попов был внесен в список украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения артиста в базу стало его интервью, в котором он рассказал об опыте пребывания на СВО.

* Сайт «Миротворец» признан экстремистским на территории России.

