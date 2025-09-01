Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Попова внесли в базу сайта «Миротворец»*

Актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», был внесен в список украинского сайта «Миротворец»*. В карточке актера указано, что он якобы является «российским военным преступником» и «соучастником преступлений против Украины и ее граждан», сообщает Постньюс .

По мнению администрации сайта, Попов «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины» и был причастен к «геноциду украинского народа». Основанием для включения актера в базу стало его интервью, в котором он рассказал об опыте пребывания на СВО.

В середине августа Попов сообщил в социальных сетях о рецидиве рака мозга. По словам актера, болезнь вернулась спустя семь лет после начала лечения, и он почти полностью потерял зрение.

Ранее в базу «Миротворца»* был внесен российский актер Павел Деревянко.

*Сайт «Миротворец» признан экстремистским на территории России.