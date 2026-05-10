Более 10 человек пострадали при взрыве лодки у достопримечательности в Майами
Лодка с пассажирами взорвалась у туристической достопримечательности в Майами. В результате пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.
Прогулочное судно взорвалось на песчаной косе Хауловер в Майами. 15 человек госпитализированы.
На месте происшествия работали свыше 25 пожарно-спасательных расчетов округа Майами-Дейд.
Другие обстоятельства, в том числе причина взрыва, сейчас устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.