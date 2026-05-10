Более 10 человек пострадали при взрыве лодки у достопримечательности в Майами Происшествия сегодня в 00:48

Лодка с пассажирами взорвалась у туристической достопримечательности в Майами. В результате пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Прогулочное судно взорвалось на песчаной косе Хауловер в Майами. 15 человек госпитализированы. На месте происшествия работали свыше 25 пожарно-спасательных расчетов округа Майами-Дейд. Другие обстоятельства, в том числе причина взрыва, сейчас устанавливаются. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.