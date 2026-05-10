Глава ВОЗ заявил, что хантавирус не является коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что хантавирус Андес, вспышка которого случилась на круизном лайнере MV Hondius, — это не коронавирус. Риск заражения им низкий, сообщает ТАСС .

На брифинге перед эвакуацией пассажиров глава ВОЗ подчеркнул, что организация уже не раз об этом заявляла, и к этому нельзя относиться легкомысленно.

По словам Гебрейесуса, озабоченность мирового сообщества ситуацией вокруг судна вполне понятна, поскольку пандемия COVID-19 затронула весь мир, а эта травма все еще свежа в памяти. Однако сейчас ситуация значительно лучше.

Он также отметил, что риск заражения хантавирусом низкий как в глобальном масштабе, так и для жителей Канарских островов, куда судно причалит.

Ранее в ВОЗ заявили, что для эвакуации пассажиров судна с хантавирусом нужно 10 рейсов.

