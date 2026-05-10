В США пассажирский самолет насмерть сбил человека на взлетной полосе

В аэропорту Денвера самолет сбил человека. Пострадавший скончался, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CBS News.

По информации СМИ, неизвестный перелез через ограждение и через две минуты оказался на взлетно-посадочной полосе, где его сбил лайнер Airbus A321. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, он не был сотрудником аэропорта. Его личность устанавливается.

В результате 12 пассажиров самолета получили легкие травмы, пятеро из них госпитализированы. Остальных пассажиров эвакуировали. Рейс был задержан.

