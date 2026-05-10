В 2026 году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам
Выпускники школ в 2026 году получат возможность пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает РИА Новости.
Пересдача пройдет в резервные дни 8 или 9 июля, а также 4, 8, 25 сентября.
По словам Гибатдинова, первоначальный результат аннулируется, даже если новый оказался ниже, поэтому к решению о пересдаче нужно подходить взвешенно.
Сенатор также напомнил, что в случае пересдачи получение окончательных результатов сильно сдвигается, и выпускникам необходимо оперативно подать документы в вузы.
