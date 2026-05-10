Из-за конфликта на Ближнем Востоке в мире возник дефицит серной кислоты

Ближневосточный конфликт и экспортные ограничения спровоцировали увеличение цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности этого химиката, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как отметил соучредитель стартапа по переработке металлов Valor Кунал Синха, транспортировка серной кислоты сложна и дорога из-за высокой коррозионной активности. Зачастую поставки планируются на несколько недель или месяц, так как вещество требует бережного обращения и специальных резервуаров. Любые нарушения в цепочке поставок — забастовка на железной дороге или закрытие Ормузского пролива — становятся серьезной проблемой.

Руководитель отдела ценообразования на удобрения в компании Argus Сара Марлоу отметила, что от китайских экспортных ограничений сильнее всего пострадают рынки Чили и Индонезии.

А гендиректор Sulphur Institute Крейг Йоргенсон предупредил, что мир приближается к критической точке, когда запасы истощаются, а производство важных полезных ископаемых и сельхозпродукции замедляется.

