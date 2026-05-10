сегодня в 04:36

Маленький ребенок выпал из окна квартиры в Якутии

В Якутии ребенок упал с высоты. В результате его госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел в городе Покровск Хангаласского района. Ребенок 2020 года рождения выпал из окна квартиры, находящейся на первом этаже.

В результате пострадавшего доставили в больницу с переломом ребра.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Процесс контролирует прокуратура.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.