Маленький ребенок выпал из окна квартиры в Якутии
В Якутии ребенок упал с высоты. В результате его госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Инцидент произошел в городе Покровск Хангаласского района. Ребенок 2020 года рождения выпал из окна квартиры, находящейся на первом этаже.
В результате пострадавшего доставили в больницу с переломом ребра.
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Процесс контролирует прокуратура.
