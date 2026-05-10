Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле на Сахалине

На Сахалине в машине нашли тела трех мужчин. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Три трупа лежали в автомобиле, который находился в районе мыса Крильон Невельского района. В связи с этим организована доследственная проверка.

Во время осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчин найдено не было. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В результате проверки будет принято процессуальное решение.

