Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в школах РФ

06:04

Министерство просвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направили в регионы страны для реализации, сообщает РИА Новости .

Концепция определяет ведущие направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения — в детских садах, школах, колледжах и вузах. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что особый акцент в документе сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работе с источниками и противодействии фальсификации истории.

Среди ключевых направлений — повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Планируется проведение конференций, конкурсов, олимпиад, квестов. Также внимание уделено событиям, посвященным Великой Отечественной войне, памяти защитников России и участников специальной военной операции.

К 2027 году предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению. План реализации этой концепции рассчитан на 5 лет.

